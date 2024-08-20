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17:47, 20 августа 2024Силовые структуры

Следователи решили провести обыски в отделах полиции из-за «Русской общины»

Бастрыкин поручил проверить оказание полицией покровительства в Петербурге
Начало событий в новости Следствие возбудило уголовное дело о незаконном задержании общественников в Петербурге

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В нескольких отделах полиции Петербурга проводятся следственные действия в рамках уголовного дела о незаконном задержании общественников в ходе конфликта с таксистами-мигрантами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить возможное оказание полицейскими покровительства частным перевозчикам, легальность их пребывания в России и законность трудовой деятельности на территории страны.

Сотрудники СК пришли в 35-й отдел полиции Приморского района и два других, чтобы изъять материалы по задержанным участникам «Русской общины», сообщает «Фонтанка». Однако требуемые документы следователи не смогли получить, так как они отправлены в суды города, где в настоящее время рассматриваются административные протоколы. Сотрудники СК изучают пока журналы задержаний.

Следователи попросили помощи с оперативным сопровождением у ФСБ, но получили отказ в связи с занятостью сотрудников спецслужбы.

20 августа сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») после задержания активистов «Русской общины». Накануне они решили выяснить отношения с таксистами-мигрантами, которые, по их мнению, не дают работать русским водителям.

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      Любовь Ширижик
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