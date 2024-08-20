Лебедев: ВС России нанесли удары по военным ВСУ и иностранным наемникам у Киева

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по находящимся в пригороде Киева военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранным наемникам. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, рядом с городом есть большой полигон, снабженный целями для стрельбы и макетами домов, которые используются для тренировки штурмовых действий. В этом объекте, оборудованном по последнему слову техники, иностранные наемники проводят боевое слаживание подразделений, получая под командование мобилизованных украинцев.

Он также заявил, что количество погибших и раненых сложно уточнить, но уже после первого прилета в 23.00 19 августа, в сторону военного городка направилось несколько карет скорой помощи. После этого был еще один прилет, из-за которого вереница пожарных и скорых выросла. Некоторых эвакуировали вертолетами.