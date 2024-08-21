Кишинев оценил роль Германии в поддержке евроинтеграции Молдавии

Санду: Германия играет главную роль в поддержке Молдавии на пути к ЕС

Германия играет главную роль в поддержке Молдавии на пути к интеграции в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила президент республики Майя Санду по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает РИА Новости.

«Молдавия слишком долго откладывала свое присоединение к европейской семье, но теперь мы делаем решительные шаги в этом процессе, поддерживаемые нашими европейскими партнерами. Германия играет огромную роль в поддержке Молдавии на ее евроинтеграционном пути, и мы это высоко ценим», — сказала она.

Санду добавила, что Германия является пятым среди торговых партнеров Молдавии, а также выступила за развитие экономических отношений между Берлином и Кишиневом. По ее словам, ФРГ предоставила 40 миллионов евро фонду по снижению энергетической уязвимости Молдавии.

Ранее кандидат в президенты Молдавии от блока «Победа» Василий Боля заявил, что альтернативой евроинтеграции страны может стать только возвращение к связям с СНГ через Евразийский экономический союз. Он отметил, что Кишинев должен восстановить отношения с ЕАЭС и странами — участницами организации, традиционными союзниками республики.