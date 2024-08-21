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21:05, 21 августа 2024Из жизни

Кит едва не утащил мужчину на дно

В Австралии серфера едва не утопил кит

Фото: Issei Kato / Reuters

Житель Австралии столкнулся с китом, который едва не утопил его. Об этом пишет The Guardian.

Джейсон Брин живет недалеко от Сиднея, любит плавать и увлекается вингфойлингом — катанием на доске с подводным крылом (гидрофойлом) и подобием паруса. 25 октября 2023 года он отправился на пляж с двумя приятелями. Сначала они катались недалеко от берега, а затем Брин удачно поймал поток ветра и ушел на 300 метров в открытый океан. В какой-то момент он заметил под водой огромный темный силуэт и сразу же понял, что это кит.

Брин знал, что осенью киты мигрируют, и их часто можно увидеть выпрыгивающими из воды в нескольких километрах от берега. Однако он никогда не думал, что животное может подплыть так близко к пляжу. Все произошло очень быстро: кит вынырнул из воды в трех метрах от серфера. Во время падения он задел Брина за голову и плечо и потянул вниз вместе с парусом от вингфойла, который был прикреплен к запястью мужчины браслетом со шнуром. При этом парус и Брин оказались с разных сторон, погружающегося на глубину кита, угрожая утащить мужчину на дно. Серфер оставался под водой на протяжении 15 секунд и уже приготовился попрощаться с жизнью, когда шнур лопнул, освободив его. По-прежнему находясь в состоянии шока, мужчина всплыл на поверхность, сел на доску и направился к берегу.

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Его приятели уже вызвали скорую помощь, но Брин не стал дожидаться медиков, потому что получил лишь ушибы. Несмотря на это, он до сих пор избегает открытой воды.

Ранее сообщалось, что 40-летний мужчина из Австралии рыбачил в море, когда перед его лодкой внезапно возник кит. Всплыв, он столкнулся с лодкой. Животное взмахнуло хвостом и ударило по лицу рыбака.

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      Антонина Черташ
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