Рыбак потерял сознание из-за «пощечины» кита

В Австралии кит отвесил рыбаку «пощечину» хвостом

Рыбак из Австралии едва пережил встречу с китом. Об этом пишет The Independent.

40-летний мужчина из штата Квинсленд рыбачил в море, когда перед его лодкой внезапно возник кит. Всплыв, он столкнулся с лодкой. Животное взмахнуло хвостом и ударило по лицу рыбака. Мужчина потерял сознание, но не упал за борт.

Приятель рыбака, который был с ним в лодке, позвонил в службу спасения. Мужчин нашли, лодку отбуксировали к берегу, а пострадавшего госпитализировали. Он получил серьезные травмы лица и спины. Его состояние стабилизировалось, однако у мужчины не сохранилось воспоминаний о том, как кит отвесил ему «пощечину».

Парамедики назвали случай невероятным и очень редким. Киты и раньше раскачивали лодки в этих водах, однако они никогда напрямую не причиняли вред людям, сидящим в лодках.

Ранее сообщалось, что кит выпрыгнул из воды у острова Таити в последний день соревнований по серфингу на Олимпийских играх. Серфингистки Татьяна Уэстон-Вебб из Бразилии и Бриса Хеннесси из Коста-Рики сражались в полуфинале, когда рядом с ними появилось огромное морское животное.