Кит затмил серфингисток на Олимпийских играх

Кит выпрыгнул из воды во время олимпийских соревнований по серфингу

Кит выпрыгнул из воды у острова Таити в последний день соревнований по серфингу на Олимпийских играх. Об этом сообщает Associated Press.

Серфингистки Татьяна Уэстон-Вебб из Бразилии и Бриса Хеннесси из Коста-Рики сражались в полуфинале, когда рядом с ними появилось огромное морское животное. Кит держался на безопасном расстоянии от спортсменок и затмил их лишь на время.

Известно, что киты собираются вокруг острова Таити во время сезонов спаривания, родов и миграции.

Соревнования по серфингу запомнились зрителям не только появлением кита, но и необычным снимком участника Олимпийских игр. На фотографии бразильский серфингист Габриэль Медина запечатлен в полете над волнами. Он поднимает руку вверх в торжествующем жесте, а привязанная к ноге доска летит параллельно с ним.

Ранее сообщалось, что горбатый кит, на хвосте которого не было плавников, попал на видео, пока плавал в водах американского штата Вашингтон. Эксперты предполагают, что животное лишилось хвоста, запутавшись в рыболовных снастях.

