Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:47, 8 августа 2024Из жизни

Кит затмил серфингисток на Олимпийских играх

Кит выпрыгнул из воды во время олимпийских соревнований по серфингу

Фото: Carlos Barria / Reuters

Кит выпрыгнул из воды у острова Таити в последний день соревнований по серфингу на Олимпийских играх. Об этом сообщает Associated Press.

Серфингистки Татьяна Уэстон-Вебб из Бразилии и Бриса Хеннесси из Коста-Рики сражались в полуфинале, когда рядом с ними появилось огромное морское животное. Кит держался на безопасном расстоянии от спортсменок и затмил их лишь на время.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Известно, что киты собираются вокруг острова Таити во время сезонов спаривания, родов и миграции.

Соревнования по серфингу запомнились зрителям не только появлением кита, но и необычным снимком участника Олимпийских игр. На фотографии бразильский серфингист Габриэль Медина запечатлен в полете над волнами. Он поднимает руку вверх в торжествующем жесте, а привязанная к ноге доска летит параллельно с ним.

Ранее сообщалось, что горбатый кит, на хвосте которого не было плавников, попал на видео, пока плавал в водах американского штата Вашингтон. Эксперты предполагают, что животное лишилось хвоста, запутавшись в рыболовных снастях.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ созвонился с командующим силами НАТО во время вторжения в Курскую область. О чем они говорили?

      В Африке предрекли Украине разрыв отношений еще с одной страной континента

      Харламов сыграл свадьбу

      Жирков оценил вероятность победы «Зенита» в чемпионате России

      В обстреливаемом ВСУ российском регионе резко выросли цены на продукты и жилье

      Россиянам посоветовали чаще есть цитрусовые для профилактики опасной болезни

      Опасность мощного землетрясения в Японии для России оценили

      Памела Андерсон рассказала о реакции сыновей на ее секс-видео

      Землю накроет магнитная буря

      Грузообороту Северного морского пути спрогнозировали рекордный рост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше