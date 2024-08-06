Лишившийся хвоста кит попал на видео

Кита без плавников на хвосте заметили в водах штата Вашингтон

Горбатый кит, на хвосте которого не было плавников, попал на видео, пока плавал в водах американского штата Вашингтон. Об этом пишет Associated Press.

Покалеченного кита заметили неизвестные и сообщили о нем в Музей китов — организацию, помогающую выбросившимся на берег или раненым морским млекопитающим. Сотрудница музея Джессика Фаррер назвала зрелище душераздирающим. Она объяснила, что плавники на хвосте кита нужны для передвижения в воде, поэтому без них млекопитающее, скорее всего, проживет недолго.

«Каждый, кто становится свидетелем погружения горбатого кита в воду, не остается равнодушным, когда видит эти массивные плавники, достигающие более 4,6 метра в ширину. А этот кит потерял их. Это все равно, что потерять ноги», — отметила Фаррер. Эксперты предполагают, что кит лишился хвоста, запутавшись в рыболовных снастях. Эта одна из главных опасностей, с которыми сталкиваются горбатые киты, как и столкновения с судами.

Ранее сообщалось, что в водах штата Нью-Гэмпшир, США, кит перевернул рыбацкую лодку с экипажем. Люди с судна смогли спастись, животное также не пострадало.

