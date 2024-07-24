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15:22, 24 июля 2024Из жизни

Кит прыгнул на рыбацкую лодку и перевернул ее вместе с экипажем

В США кит перевернул рыбацкую лодку с экипажем

В водах штата Нью-Гэмпшир, США, кит перевернул рыбацкую лодку с экипажем и попал на видео. Об этом сообщает Fox News.

16-летний Колин и 19-летний Уайатт Ягеры ловили рыбу с лодки, когда увидели, как рядом с соседним судном показался кит. Животное навалилось телом на лодку, повалив ее на бок, а затем скрылось. Сняв это на видео, братья поплыли на помощь к двум рыбакам.

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Юноши рассказали, что один из рыбаков успел прыгнуть в воду перед тем, как судно перевернулось. Второй не успел за ним, однако все же сумел выплыть из-под перевернувшегося судна на поверхность. Береговая охрана США отметила, что оба мужчины, как и кит, не пострадали.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых, специализирующихся на изучении китов-убийц, назвала причины нападения животных на суда. Оказалось, что косатки просто играют с судами из скуки, не понимая, что наносят вред.

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      Юлия Юткина
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