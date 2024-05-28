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11:24, 28 мая 2024Из жизни

Стала известна причина нападения китов-убийц на суда

Причиной нападений китов-убийц на суда в Гибралтарском проливе назвали скуку

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Международная группа ученых, специализирующихся на изучении китов-убийц, назвала скуку и желание поиграть причиной нападения животных на суда. Об этом стало известно из статьи USA Today.

Эксперты по косаткам из разных стран встретились в феврале 2024 года, чтобы выяснить причину, по которой киты-убийцы начали таранить и топить суда в Гибралтарском проливе. Результаты встречи ученых, спонсируемой правительствами Испании и Португалии, были опубликованы на сайте Международной комиссии по промыслу китов (IWC).

Исследователи выяснили, что чаще всего нападавшими на суда были косатки-подростки, которые пытались развеять скуку. «Море — очень скучное место для животного. Представьте: если вы собака или какое-то другое млекопитающее, вокруг вас много предметов, с которыми можно взаимодействовать. Но в море у косаток почти ничего нет, поэтому они и играют с лодками», — объяснил президент организации Conservación, Información y Estudio sobre Cetáceos, занимающейся сохранением морской флоры и фауны.

Глава научного комитета IWC Александр Зербини отметил, что молодые особи более игривы из-за возраста, поэтому они смелее приближаются к судам. По его словам, существуют свидетельства, что они играли с фрагментами кораблей. Как отмечает сотрудник Института защиты животных в Вашингтоне, то, что косатки умеют играть, — неудивительно. Они также обладают долговременной памятью и делятся знаниями друг с другом.

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Международная группа отвергла распространенную гипотезу, согласно которой нападавшие косатки мстили за сородича. Раньше эксперты предполагали, что киты переняли агрессивное отношение к лодкам от старшей самки, которую называют Белая Глэдис. Считалось, что она пережила сильный стресс, однажды столкнувшись с судном, и научила других китов нападать на потенциальную угрозу.

Многие из тех особей, что нападали на суда, относятся к иберийской субпопуляции косаток, которая находится под угрозой исчезновения. Иберийские косатки питаются тихоокеанским голубым тунцом, поэтому ученые стали восстанавливать его популяцию, чтобы животным было что есть.

Участники встречи предположили, что изобилие рыбы избавило животных от необходимости охотиться. У иберийских косаток появилось свободное время, которое они стали тратить на игру с судами.

«Мы думаем, что косатки что-то получают от этого, они наслаждаются происходящим. Играют, — подчеркнул Зербини. — Очевидно, они не понимают, что их игра может принести вред судам».

Ученые предложили изменить вид судов, чтобы отпугивать косаток. Например, животные не любят медуз, поэтому если сделать лодки похожими на них, косатки не будут к ним приближаться.

Ранее сообщалось, что в Словакии медведи, переехавшие с Украины, стали нападать на людей. Из-за растущей опасности власти страны решили разрешить отстреливать хищников, находящихся в национальной Красной книге.

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      Юлия Юткина
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