МОК восхитился снимком летящего серфингиста на Играх-2024

МОК восхитился фото летящего бразильского серфингиста Медина на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) на сайте восхитился снимком летящего серфингиста на Играх-2024.

МОК поразил кадр, на котором бразильский серфингист Габриэль Медина запечатлен в полете над волнами. Спортсмен поднимает руку вверх в торжествующем жесте, а привязанная к ноге доска летит параллельно с ним.

«Медина и мать-природа объединили усилия для создания "фотографии Олимпиады"», — отмечено в сообщении. Трехкратного чемпиона мира сравнили с Суперменом.

Олимпийские соревнования по серфингу проходят во Французской Полинезии в сложных погодных условиях. Атлеты выступают на побережье Теахупоо на Таити, где одни из самых высоких волн в мире.