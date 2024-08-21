На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ

Профессор Дизен: запрет УПЦ на Украине навредит лишь самим украинцам

Запретив деятельность Украинской православной церкви (УПЦ), власти страны проводят «дерусификацию», которая не принесет населению ничего хорошего. На это указал норвежский профессор Гленн Дизен в соцсети X.

«Запрет Православной церкви принесет страдания миллионам украинцев», — отметил он.

По словам профессора, мнимая выгода подобных мер для украинского народа служит лишь оправданием для антироссийской политики Киева.

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада приняла во втором чтении закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ на территории Украины. Законопроект поддержали 265 из 450 парламентариев. Однако четверо депутатов из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» проголосовали против принятия законопроекта.

В МИД России на это заявили, что запретом канонической Украинской православной церкви Киев лишь усугубляет раскол в украинском обществе и сознательно разрушает вековые духовные устои народа.

Также стало известно, что с начала специальной военной операции на Украине репрессировали 26 священников Украинской православной церкви. Также сообщалось об открытых уголовных производствах по делам 100 священнослужителей УПЦ.