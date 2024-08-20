На Украине назвали число репрессированных с начала СВО священников УПЦ

СБУ: с начала СВО на Украине репрессировали 26 священников УПЦ

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине репрессировали 26 священников Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом со ссылкой на данные пресс-службы Службы безопасности Украины (СБУ) сообщает LIGA.net.

Кроме того, издание сообщило об открытых уголовных производствах по делам 100 священнослужителей УПЦ. Почти 50 из них уже сообщили о подозрении, а еще 26 получили судебные приговоры.

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада приняла во втором чтении закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ на территории Украины. Всего законопроект поддержали 265 из 450 парламентариев. При этом четверо депутатов из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» проголосовали против принятия законопроекта.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что целью запрета УПЦ было уничтожение на корню истинного православия и создание ложной церкви на Украине. Она также поблагодарила украинцев, которые продолжают защищать УПЦ и ее православные ценности, несмотря на сопутствующие риски.