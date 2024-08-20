В МИД России прокомментировали запрет УПЦ на Украине

Захарова: целью запрета УПЦ было уничтожение истинного православия на Украине

Целью запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было уничтожение на корню истинного православия и создание ложной церкви на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает телеканал «Звезда».

Так дипломат прокомментировала принятие Верховной Радой закона о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Парламент республики принял соответствующий законопроект во вторник, 20 августа. В соответствии с ним общинам УПЦ предоставят девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

«Это ложная квазицерковь, которая использует схожие ритуалы, которая, отнимая храмы и святыни, делает вид, что использует их по православным обычаям. А на самом деле глумится над этим. Поэтому нужно говорить об изничтожении православия на Украине», — сказала Захарова.

Дипломат также поблагодарила украинцев, которые продолжают защищать УПЦ и ее православные ценности, несмотря на сопутствующие риски. Она также отметила, что Киевские власти создают ложную церковь и никакого раскола среди верующих нет.