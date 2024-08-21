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16:49, 21 августа 2024Экономика

Названа дата завершения проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург

«Интерфакс»: проектирование ВСМ Москва — Санкт-Петербург завершат в 2025 году

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Завершить проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург планируется в 2025 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на презентацию гендиректора ООО «ВСМ Две Столицы» Олега Тони.

К указанному сроку, согласно презентации, завершится проектирование инфраструктуры сразу на трех участках. Это Крюково — Тверь, Тверь — Обухово 2 и Обухово 2 — СПб-Главный. Cейчас в рамках проекта, по данным агентства, завершен 71 процент инженерных изысканий, 91 процент документации по планировке участка и порядка 40 процентов общей документации.

Закончить строительство ВСМ планируется к 2028 году, на это же время запланирован ее запуск. Время в дороге будет занимать 2 часа 15 минут, движение поездов будет осуществляться со скоростью от 200 до 400 километров в час. Предполагается, что общая цена проекта составит 2,1 триллиона рублей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва выделит на эти цели 34,1 миллиарда рублей. Наиболее сложной задачей он назвал возведение участка от Ленинградского вокзала до Алабушево. Работы будут осуществляться на фоне плотной застройки, а движение поездов при этом останавливаться не будет. В рамках проекта запланирована реконструкция четырех столичных вокзалов: Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал.

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      Лилиана Набиуллина
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