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16:32, 21 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемый в мошенничестве российской блогер частично признал вину

Блогер Сидоропуло частично признал вину в мошенничестве при продаже курсов

Блогер Андрей Сидоропуло, который называл себя специалистом по арбитражу трафика, частично признал вину по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

В зале суда он возражал против заключения его под стражу.

Сидоропуло был задержан в Краснодаре в понедельник, 19 августа, по обвинению в аферах при продаже курсов по арбитражу трафика. По версии следствия, за сумму от 48,8 до 389,9 тысячи рублей он обещал ученикам личную поддержку и гарантированный заработок после прохождения обучения, однако предоставленные услуги не соответствовали ожиданиям клиентов.

Всего от действий блогера пострадали не менее 40 человек, а общая сумма ущерба составила более 8,3 миллиона рублей. В настоящее время он находится в СИЗО.

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      Олеся Мицкевич
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