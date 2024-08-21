Женщина проснулась из-за странного шума, посмотрела на крышу и истерически рассмеялась

В Великобритании пара нашла четырех овец на крыше дома

Пара из Великобритании нашла на крыше четырех овец. Об этом пишет Daily Mirror.

28-летняя Кристен Джексон и 33-летний Дэниел Пэйн спали в своем доме в Уитуорте, графство Ланкашир, когда Джексон проснулась из-за странного шума, доносящегося сверху. Было около восьми утра. Джексон разбудила Пэйна. Мужчина предположил, что по крыше ходят птицы — дом пары находится на окраине города, рядом с лесом и пастбищами, поэтому на крышу часто прилетают лесные голуби.

Однако Джексон это не убедило, и она вышла на улицу, чтобы проверить, что происходит. Посмотрев наверх, она стала истерически смеяться: по крыше дома бродило небольшое стадо овец. По словам женщины, она сразу поняла, как именно овцы забрались наверх, однако раньше ничего такого не случалось.

«Я больше беспокоилась, что они повредят края крыши и упадут, а там высоко. Когда они нас заметили, то испугались, поэтому, к счастью, быстро слезли с крыши и вернулись на пастбище на холмах», — сказала Джексон.

Ранее сообщалось, что владельца ранчо из США арестовали за то, что он решил вырастить гигантскую овцу-мутанта при помощи тканей и яичек диких животных. Он хотел продавать представителей нового вида охотничьим угодьям, которые за плату позволяют охотникам отстреливать редких животных, выращенных в неволе.