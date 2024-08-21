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07:34, 21 августа 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по «Кракену» в Николаевской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по бойцам «Кракена» в Николаевской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

В Галициново в Николаевской области Украины был зафиксирован «прилет», сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он рассказал РИА Новости, что удар пришелся по месту дислокации бойцов подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Кракен» (признанная террористической и запрещенная в России организация).

«На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глиноземный завод и серьезная портовая зона», — сообщил подпольщик. По данным Лебедева, удар был нанесен по складу, где находились ракеты.

Собеседник агентства уточнил, что весной в Галициново завезли «длинные, тонкие, темно-зеленые или черные ракеты», допустив, что это могли быть ракеты ATACMS.

Ранее Лебедев рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по находящимся в пригороде Киева военным ВСУ и иностранным наемникам. По его словам, рядом с городом есть большой полигон, снабженный целями для стрельбы и макетами домов, которые используются для тренировки штурмовых действий.

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      Маргарита Пименова
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