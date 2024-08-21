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09:12, 21 августа 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер рассказал о фотографирующихся с ним в туалете поклонниках

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный российский блогер Алексей Янгер рассказал о поклонниках, которые просят сфотографироваться с ним в туалете. Подробности он раскрыл в подкасте блогера Андрея Прокофьева, выпуск которого доступен на YouTube.

«Базовая тема — это когда ты идешь, человек хочет сфоткаться, а ты к унитазу направляешься в торговом центре, а он идет за тобой с телефоном и говорит: "Давай сфоткаемся?" И останавливается у писсуара и такой: "Ну все, пора"», — отметил блогер. Тиктокер добавил, что с ним происходили подобные ситуации и его поклонников «ничего не смущало» в этот момент.

Янгер также вспомнил, что однажды, когда он учился в школе, фанат сфотографировался с ним в туалете во время экзамена. «Я не понял, как его не спалили, но чувак просто шел до кабинета с телефоном», — заключил он.

Ранее известный российский стендап-комик Дмитрий Гаврилов рассказал о поклонниках, рассматривающих его в туалете. Стендапер признался, что ему не нравится видеться со зрителями перед концертом. Однако, по его словам, на некоторых площадках невозможно соблюсти это условие. Например, если в здании общий для артистов и посетителей туалет.

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      Олег Давыдов
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