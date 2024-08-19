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20:06, 19 августа 2024Интернет и СМИ

Известный российский комик рассказал о рассматривающих его в туалете поклонниках

Дмитрий Гаврилов

Дмитрий Гаврилов. Кадр: Дима Гаврилов / YouTube

Известный российский стендап-комик Дмитрий Гаврилов рассказал о поклонниках, рассматривающих его в туалете. Подобные ситуации он описал в выпуске своего подкаста, доступном на YouTube.

Гаврилов признался, что ему не нравится видеться со зрителями перед концертом. Однако, по его словам, на некоторых площадках невозможно соблюсти это условие. Например, если в здании общий для артистов и посетителей туалет.

Гаврилов вспомнил, как в туалете замечал на себе взгляды зрителя. «И [он] уже понимает, видимо, что неловко в туалете что-то говорить. Но он прям смотрит на меня», — рассказал стендапер.

Ранее популярный комик Гарик Оганисян, уехавший из России, пожаловался на пропажу интереса россиян к нему. Он объяснил, что после эмиграции число просмотров его концертов на YouTube стало падать. Юморист предположил, что ему нужно будет искать новую аудиторию.

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