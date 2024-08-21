Поставки мяса из России в Китай заметно упали

Экспорт замороженной говядины и мяса птицы из России в Китай упал на 19-20 %

По итогам первых семи месяцев 2024 года суммарная стоимость поставок российского мяса в Китай заметно упала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления азиатской страны.

Так, в январе-июле Китай снизил закупки замороженной говядины из России на 20,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го — до 50,15 миллиона долларов в денежном выражении. В свою очередь, стоимость экспорта мяса птицы из РФ в КНР за это время сократилась на 19,3 процента и опустилась до отметки 233,7 миллиона.

За первые семь месяцев заметно просели поставки свежей или охлажденной говядины из России в азиатскую страну. В январе-июле отечественные экспортеры отправили в КНР подобной продукции на 2,831 миллиона долларов, хотя по итогам аналогичного периода 2023-го показатель находился на уровне 3,105 миллиона. Спад составил 8,8 процента.

Ранее стало известно о заметном сокращении поставок российской муки в Китай. В январе-июле КНР сократил закупки этого вида агропродукции из РФ на 31,6 процента год к году, до 15,39 миллиона долларов в денежном выражении. За 12 месяцев показатель просел на 7,03 миллиона. При этом Россия сохранила за собой вторую строчку в списке крупнейших поставщиков муки в Китай, уступив только Японии (16,32 миллиона).