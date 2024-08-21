Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:46, 21 августа 2024Экономика

Поставки мяса из России в Китай заметно упали

Экспорт замороженной говядины и мяса птицы из России в Китай упал на 19-20 %

Фото: Сергей Елагин / Business Online / Globallookpress.com

По итогам первых семи месяцев 2024 года суммарная стоимость поставок российского мяса в Китай заметно упала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления азиатской страны.

Так, в январе-июле Китай снизил закупки замороженной говядины из России на 20,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го — до 50,15 миллиона долларов в денежном выражении. В свою очередь, стоимость экспорта мяса птицы из РФ в КНР за это время сократилась на 19,3 процента и опустилась до отметки 233,7 миллиона.

За первые семь месяцев заметно просели поставки свежей или охлажденной говядины из России в азиатскую страну. В январе-июле отечественные экспортеры отправили в КНР подобной продукции на 2,831 миллиона долларов, хотя по итогам аналогичного периода 2023-го показатель находился на уровне 3,105 миллиона. Спад составил 8,8 процента.

Ранее стало известно о заметном сокращении поставок российской муки в Китай. В январе-июле КНР сократил закупки этого вида агропродукции из РФ на 31,6 процента год к году, до 15,39 миллиона долларов в денежном выражении. За 12 месяцев показатель просел на 7,03 миллиона. При этом Россия сохранила за собой вторую строчку в списке крупнейших поставщиков муки в Китай, уступив только Японии (16,32 миллиона).

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

      Жителям российского города сделают необычный подарок к его 450-летию

      Президент Чехии оправдал подрыв «Северных потоков» Украиной

      Режиссер сериала «Литейный» высказался о погибшем в Курской области актере

      Стилистка назвала россиянкам модную обувь на осень

      Туристам предрекли снижение цен на главном курорте богачей России

      Спрос на недвижимость в Крыму резко вырос

      На Западе предупредили Украину о риске потерять весь Донбасс

      В России рассказали о коммуникации с Международным олимпийским комитетом

      В Мурманской области заявили об угрозе беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше