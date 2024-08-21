Президент Чехии призвал США и Китай подтолкнуть Россию и Украину к началу мирного диалога

Президент Чехии Павел: США и КНР должны подтолкнуть РФ и Украину к переговорам

США и Китай должны подтолкнуть Россию и Украину к началу мирного диалога. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщает Novinky.

«В частности, мировые державы, не только Соединенные Штаты, но и Китай, должны внести в это [начало мирного урегулирования] значительный вклад. И подтолкнуть обе страны политически, экономически, дипломатически к переговорам», — отметил он.

По словам чешского лидера, российско-украинский конфликт будет продолжаться до тех пор, пока не станет возможным убедить Киев и Москву в невозможности достижения своих целей военными средствами. Он подчеркнул, что такое изменение ситуации может произойти как в этом, так и в следующем году. При этом противостояние может перейти в фазу замороженного конфликта и длиться несколько лет.

Ранее Павел допустил вступление Украины в Североатлантический альянс без возврата к границам 1991 года. Президент выразил мнение, что полное восстановление контроля над всей территорией не является необходимым условием для членства в НАТО.