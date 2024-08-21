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14:29, 21 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 21 по 22 августа

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что 21 и 22 августа местами в юго-западных, юго-восточных, северо-восточных, северо-западных и центральных районах Кубани (включая муниципальное образование города Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать необходимые меры безопасности. Так, в частности, сотрудники ведомства напомнили о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

«Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — говорится в сообщении. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее на территории Крыма объявили штормовое предупреждение. По данным местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 по 25 августа на полуострове ожидается аномальная жара. Максимальная температура воздуха составит 37 градусов тепла.

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      Фариза Бацазова
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