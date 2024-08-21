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10:39, 21 августа 2024Силовые структуры

Россиянин метнул коктейль Молотова в дом выгнавшей его на улицу матери

В Дагестане взрослый сын после ссоры бросил коктейль Молотова в окно дома матери

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Дагестане 44-летний местный житель бросил коктейль Молотова в окно дома 65-летней матери, которая выгнала его после скандала. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Взрослый сын жил с пожилой матерью, но нигде не работал и употреблял алкоголь. Устав от иждивенца, женщина выставила его на улицу. Но он вернулся через пару часов, чтобы отомстить.

От брошенной в дом бутылки с зажигательной смесью началось возгорание. Хозяйка была в этот момент в другой комнате, поэтому от огня не пострадала, но часть дома сгорела. Мать написала заявление на сына в полицию. Следователь возбудил против мужчины уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Он признал вину в содеянном.

15 июля сообщалось, что в Дагестане задержали 16-летнего подростка, который из мести решил закидать коктейлями Молотова энергетический колледж города Каспийска, куда пытался поступить, но провалил экзамены.

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      Любовь Ширижик
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