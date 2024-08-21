Десантник Рысь: ВСУ перебрасывают силы с херсонского направления на север

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняло часть подразделений с херсонского направления и отправило их на север. Об этом РИА Новости заявил командир расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным Рысь.

«Наблюдали колонну, которая уезжала отсюда. Со стороны Гульца и на север туда двигалась», — сообщил он.

Как указал военнослужащий, его расчет уже некоторое время наблюдает переброску сил ВСУ на другие участки фронта. «Противника уменьшилось по количеству на херсонском направлении», — добавил Рысь.

Ранее стало известно, что положение подразделений ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР) ухудшилось из-за переброски военных и снарядов в Курскую область. Один из командиров артиллерийской бригады ВСУ сообщил, что одна из причин продвижения российских войск заключается в том, что Киев направляет свои немногочисленные ресурсы на север.