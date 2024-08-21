SHAMAN заявил о программировании победы в СВО через песни

Певец SHAMAN рассказал, как его концерт приблизит победу России в СВО

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, пояснил свои слова о концерте, который изменит ход истории. Об этом он рассказал в интервью порталу aif.ru.

По его словам, его новое шоу «Победа» действительно может повлиять на людей и будущее страны.

«Моя задача — настраивать общество, поднимать дух бойцов и всех жителей страны. Вскоре слово "победа" будет звучать повсюду, как нейролингвистическая программа. Человек читает слово, и у него поднимается настроение», — заявил Ярослав.

Также певец анонсировал свой тур, который, по его словам, должен приблизить победу России в специальной военной операции (СВО).

«Вся страна будет думать о победе, начиная с сентября, когда стартует мой тур. Я абсолютно уверен: это приблизит реальную победу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что SHAMAN выступил с концертами в новых регионах и даже перед сотрудниками ЗАЭС.