Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:03, 21 августа 2024Культура

SHAMAN заявил о программировании победы в СВО через песни

Певец SHAMAN рассказал, как его концерт приблизит победу России в СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, пояснил свои слова о концерте, который изменит ход истории. Об этом он рассказал в интервью порталу aif.ru.

По его словам, его новое шоу «Победа» действительно может повлиять на людей и будущее страны.

«Моя задача — настраивать общество, поднимать дух бойцов и всех жителей страны. Вскоре слово "победа" будет звучать повсюду, как нейролингвистическая программа. Человек читает слово, и у него поднимается настроение», — заявил Ярослав.

Также певец анонсировал свой тур, который, по его словам, должен приблизить победу России в специальной военной операции (СВО).

«Вся страна будет думать о победе, начиная с сентября, когда стартует мой тур. Я абсолютно уверен: это приблизит реальную победу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что SHAMAN выступил с концертами в новых регионах и даже перед сотрудниками ЗАЭС.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

      Студентка и научный руководитель пропали без вести в горах Алтая

      Правозащитник заявил о незаконности эвакуации россиян из Суджи на Украину

      Глава МИД Украины прокомментировал ратификацию Римского статута

      Журналистку «Дождя» оштрафовали на нарушение закона об иноагентах

      Россиянам посоветовали отказаться от паролей в соцсетях для защиты от кражи аккаунтов

      Мадонну рядом с молодым возлюбленным оценили в сети фразой «бабушку вывели на прогулку»

      Россия оказалась в пятерке крупнейших импортеров китайского чая

      В МИД прокомментировали открытие на Украине памятника ичкерийскому террористу

      Следствие попросило арестовать высокопоставленного сотрудника ФСИН по делу о взятке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше