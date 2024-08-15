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12:17, 15 августа 2024Культура

SHAMAN прокомментировал свои концерты в Новороссии

Певец SHAMAN заявил, что продолжит тур по Новороссии после выступления на ЗАЭС
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, рассказал о своих впечатлениях от выступления в новых регионах России. Слова артиста передает 5-tv.ru.

SHAMAN выступил в Мариуполе, Энергодаре и Токмаке, все выступления были бесплатными и собрали аудиторию не только из местных жителей и сотрудников Запорожской АЭС, но и бойцов СВО.

«Здесь мои песни приобретают особое звучание. А люди обладают такой силой, которая вдохновляет меня писать новые песни и идти вперед, несмотря ни на что. Тур по Новороссии обязательно продолжится, буду приезжать сюда еще и еще!» — рассказал музыкант.

Ранее стало известно, что SHAMAN дал концерт на Запорожской АЭС, спустя несколько дней после удара по ней сил ВСУ.

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      Андрей Шеньшаков
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