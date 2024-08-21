Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках в городском округе Подольск

Собянин: еще два летевших к Москве БПЛА сбиты в городском округе Подольск

В городском округе Подольск силами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На земле разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил, что в Подольске был сбит один БПЛА.

Ночью 21 августа силы ПВО Минобороны России обнаружили и уничтожили семь БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) за час в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.