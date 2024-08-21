Сообщение о выводе войск из Крыма и Херсонской области оказалось фейком

Сообщение о выводе войск из Крыма и Херсонской области не нашло подтверждения

Telegram-канал «Реальна війна» в среду, 21 августа, опубликовал пост, в котором утверждалось, что президент России Владимир Путин якобы обратился к нации и сообщил о выводе войск из Крыма и Херсонской области в обмен на освобождение Курской области. Однако данная информация не нашла реального подтверждения и оказалась фейком.

В качестве подтверждения данных сведений к посту прикреплена видеозапись — на кадрах запечатлен фрагмент так называемого обращения российского лидера на фоне государственного флага и герба, в котором он рассказывает о принятом важном решении. В подписи к ролику также сказано, что хакеры взломали телеканал «Крым 24» и запустили данное видео в эфир — на видео отмечен соответствующий логотип.

В действительности тиражируемое видео является дипфейком, о чем можно судить по ряду признаков. В частности, на кадрах заметно нечеткое изображение лица говорящего, увеличенная частота морганий, неестественное движение бровей или губ вкупе с несоответствием темпу речи, а также слабовыраженная мимика. Для создания данного дипфейка было использовано обращение Путина, датированное 23 марта текущего года, сразу после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Кроме того, никаких подобных видеообращений не было опубликовано на официальном сайте Кремля, что, как правило, является обычной практикой. О случившемся также не сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, свидетельствуют ленты ведущих информационных агентств.

Наконец, если просмотреть запись утреннего эфира «Крыма 24», можно заметить, что признаки взлома отсутствовали. Также никаких подобных сведений о ситуации не представлено в официальных сообществах канала в соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».