Советник Трампа допустил звонок Путину по Украине

Старший советник Трампа допустил звонок Путину для урегулирования по Украине

Старший советник бывшего американского лидера и кандидата на президентский пост Дональда Трампа Брайан Хьюз допустил его звонок президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не отвечаю за календарь и звонки президента, но он уважает процесс и не сделает ничего, чтобы подорвать текущую ситуацию», — сказал он в комментарии агентству.

Трамп «продемонстрировал способность общаться и сохранять отношения» в случае с любым главой государства, добавил Хьюз.

Ранее Трамп назвал Путина «хорошим переговорщиком». По его мнению, украинский конфликт начался из-за «глупости» действующего американского лидера Джо Байдена.