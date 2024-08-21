Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:32, 21 августа 2024Бывший СССР

Стало известно об оттягивании войск ВСУ из-под станции Выемка в ДНР

Марочко: ВСУ начали оттягивать войска из-под станции Выемка

Фото: Thomas Peter / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало спешно оттягивать войска из-под взятой под контроль российскими подразделениями 19 августа железнодорожной станции Выемка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, на северском направлении командование ВСУ пытается избежать окружения своих подразделений. Украинская армия оттягивает свои войска в северо-западном направлении после успешного продвижения российских войск в районе Ивано-Дарьевки и станции Выемка.

Он добавил, что в Звановку командование ВСУ перебросило дополнительные артиллерийские подразделения, которые обеспечивают огневое прикрытие отступающим солдатам и пытаются снизить темп наступления российских войск.

Ранее Марочко сообщил, что взятие под контроль российскими войсками железнодорожной станции Выемка позволит взять в «полуохват» группировку ВСУ на западе Луганской народной республики. По его словам, переход станции под контроль России вынуждает командование украинской армии усилить позиции на севере и юге от Северска или полностью увести группировку.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам рассказали о нюансах индексации пенсий. Какие изменения наступят в 2025 году?

      Депутат Госдумы пригрозил США ответом в случае поставок Киеву дальнобойных ракет

      Мужчина изнасиловал 12-летнюю школьницу в парке и получил 23 года колонии

      Россия сократила закупки вина в ЕС до минимума за 14 лет

      В ЛНР сообщили об уничтожении ВСУ сразу с нескольких направлений

      В Германии потребовали перестать платить украинцам пособия

      Стало известно об оттягивании войск ВСУ из-под станции Выемка в ДНР

      Опубликованы новые кадры уничтожения беспилотников в Подмосковье

      Врач оценила правдивость утверждения о связи размера носа и пениса мужчины

      Марочко рассказал о попадании военных ВСУ под перекрестный огонь в ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше