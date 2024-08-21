Марочко: ВСУ начали оттягивать войска из-под станции Выемка

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало спешно оттягивать войска из-под взятой под контроль российскими подразделениями 19 августа железнодорожной станции Выемка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, на северском направлении командование ВСУ пытается избежать окружения своих подразделений. Украинская армия оттягивает свои войска в северо-западном направлении после успешного продвижения российских войск в районе Ивано-Дарьевки и станции Выемка.

Он добавил, что в Звановку командование ВСУ перебросило дополнительные артиллерийские подразделения, которые обеспечивают огневое прикрытие отступающим солдатам и пытаются снизить темп наступления российских войск.

Ранее Марочко сообщил, что взятие под контроль российскими войсками железнодорожной станции Выемка позволит взять в «полуохват» группировку ВСУ на западе Луганской народной республики. По его словам, переход станции под контроль России вынуждает командование украинской армии усилить позиции на севере и юге от Северска или полностью увести группировку.