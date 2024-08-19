В ДНР рассказали о последствиях взятия станции Выемка под контроль ВС России

Марочко: взятие ж/д станции Выемка позволит взять группировку ВСУ в «полуохват»

Взятие под контроль российскими войсками железнодорожной станции Выемка в Донецкой народной республике (ДНР) позволит взять в «полуохват» группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западе Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Группировка войск "Юг" улучшила такое положение и освободила железнодорожную станцию ​​Выемка. (...) Направление наших войск указывает на продвижение к населенному пункту Северск. Следовательно, идет полуохват группировки ВСУ, которая находится в районе Белогоровки, Серебрянки и Верхнекаменского», — рассказал эксперт.

По его словам, железнодорожная станция имеет стратегическое значение, а ее переход под контроль России вынуждает командование украинской армией усилить позиции на севере и юге от Северска или полностью увести группировку.

Ранее Марочко заявил, что ВС России отбили 20 контратак ВСУ, пытавшихся проникнуть в ЛНР, уничтожив около 10 тысяч военнослужащих украинской армии и иностранных наемников. По его словам, группировки ВС России «Север», «Запад» и «Юг» отбили контратаки ВСУ, в связи с чем отмечается незначительное снижение активности украинской армии.