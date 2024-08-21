Трамп посочувствовал безрадостно смотрящему на волны Байдену

Трамп: президент Байден безрадостно смотрит на волны после публичного унижения

Президент США Джо Байден в печали смотрит на волны в Калифорнии после публичного унижения на съезде Демократической партии. Об этом в своем блоге в соцсети Truth Social написал бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Я смотрел выступление Джо Байдена в понедельник и был удивлен его разгневанностью после унижения со стороны Демократической партии», — написал он.

По словам Трампа, нынешнему хозяину Белого дома остается лишь «безрадостно принимать солнечные ванны на пляже в Калифорнии и смотреть на волны».

Ранее Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску заявил, что Байден отказался от участия в предвыборной гонке в результате переворота в Демпартии.