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20:16, 21 августа 2024Мир

Трамп посочувствовал безрадостно смотрящему на волны Байдену

Трамп: президент Байден безрадостно смотрит на волны после публичного унижения

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Президент США Джо Байден в печали смотрит на волны в Калифорнии после публичного унижения на съезде Демократической партии. Об этом в своем блоге в соцсети Truth Social написал бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Я смотрел выступление Джо Байдена в понедельник и был удивлен его разгневанностью после унижения со стороны Демократической партии», — написал он.

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По словам Трампа, нынешнему хозяину Белого дома остается лишь «безрадостно принимать солнечные ванны на пляже в Калифорнии и смотреть на волны».

Ранее Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску заявил, что Байден отказался от участия в предвыборной гонке в результате переворота в Демпартии.

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      Глеб Бажуткин
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