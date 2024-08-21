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17:36, 21 августа 2024Путешествия

Туристам предрекли снижение цен на главном курорте богачей России

РСТ: цены на проживание в отелях Сочи снизят в октябре

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В сентябре цены на проживание в отелях Сочи останутся на уровне летних, а снижения стоит ожидать в октябре. Скидки на главном курорте богачей туристам предрекли в Российском союзе туриндустрии (РСТ), материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что тарифы снизят от 15 до 30 процентов. «Сейчас загрузка объектов размещения в сентябре составляет где-то 77,5 процента, в октябре — 60,4 процента», — поделилась сведениями генеральный директор принимающей компании «Ривьера» Бэлла Тарасова.

В начале августа Сочи назвали главным курортом России для богачей. Город стал конкурировать с популярными зарубежными направлениями, в том числе Турцией, ОАЭ и Таиландом.

Ранее эксперты раскрыли самые желанные для путешествий российские города. По данным специалистов, за Сочи проголосовали 23 процента из 8,3 тысячи опрошенных респондентов.

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