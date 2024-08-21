Раскрыты самые желанные для путешественников российские города

В последний месяц лета отечественные путешественники мечтают побывать в Сочи и Калининграде. Самые желанные для путешествий российские города раскрыли эксперты «Суточно.ру», сообщает РИА Новости.

По данным специалистов, за Сочи проголосовали 23 процента из 8,3 тысячи опрошенных респондентов. Калининград выбрали 17 процентов, а Санкт-Петербург 14 процентов. На четвертой строчке оказался Кисловодск с 13 процентами, а на пятой — Зеленоградск (9 процентов).

Геленджик выбрали 8 процентов респондентов, а Казань и Нижний Новгород — по 5 процентов. Москва и Краснодар набрали всего по 3 процента голосов.

Ранее сообщалось, что большинство россиян выбрали для путешествия в последний день лета родную страну. Так, 85 процентов купленных авиабилетов приходятся на Россию, как и 97 процентов билетов на поезда.