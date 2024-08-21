У самолетов Boeing нашли новую неисправность после инцидента с отвалившейся дверью

Daily Mail: у самолетов Boeing нашли неисправность в креслах пилотов

У самолетов авиастроительной корпорации Boeing нашли новую неисправность после инцидента с отвалившейся дверью во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что новая проблема касается сидений пилотов в кабине экипажа — когда один из лайнеров чилийской авиакомпании Latam Airlines вошел в пике во время рейса из Австралии в Новую Зеландию, кресло капитана воздушного судна само по себе качнулось вперед и отключило систему автопилота. Самолет стремительно снизился на 120 метров, но вскоре второму пилоту удалось восстановить управление.

В результате инцидента десятки пассажиров получили травмы. Через несколько дней после случившегося Boeing рекомендовала авиакомпаниям осмотреть кресла в кабине самолетов 787 на предмет ослабленных колпачков переключателей. Федеральное управление гражданской авиации США получило от корпорации еще четыре сообщения о непроизвольном перемещении сидений в кабине.

В январе у лайнера Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета оторвалась часть фюзеляжа и дверь аварийного выхода. Это повлекло масштабные проверки самолетов производителя, в ходе которых нашли незатянутые болты. На фоне экспертиз производство лайнеров резко сократилось.

