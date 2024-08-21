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14:30, 21 августа 2024Россия

В Крыму у ребенка с онкологией отнялись ноги после ложно поставленного диагноза

В Крыму ребенку с онкологией ложно диагностировали «ломку от энергетиков»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Крыму ребенку с онкологией ошибочно диагностировали «ломку от энергетиков». Об этом сообщает сообщество «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП ЧП» во «ВКонтакте».

Подросток на протяжении двух месяцев жаловался на боли в спине. На это врачи говорили ему о растяжении. Когда боль в позвоночнике стала невыносимой, мальчика доставили в больницу, где ему и диагностировали абстинентный синдром, связанный с употреблением энергетиков. Вскоре после этого у пациента отнялись ноги.

Подростка перевели в симферопольскую больницу. Уже там у него выявили четвертую стадию рака, опухоль располагалась между позвонками. Сейчас врачи ведут борьбу за жизнь россиянина.

Ранее в Новосибирской области пациентка была вынуждена полгода ходить с отверстием в носу после визита стоматолога. Осложнения были вызваны раной в десне, которую не зашил специалист. Пострадавшая обратилась в Минздрав — там действия врача признали законными.

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      Алан Босиков
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