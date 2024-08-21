В Молдавии запретили отдыхать в государственный праздник

Министерство труда Молдавии не предоставит выходной в государственный праздник

Министерство труда Молдавии не предоставит бюджетникам дополнительный выходной в государственный праздник. Об этом сообщает Vedere Moldova со ссылкой на ведомство.

Государственный праздник День независимости Молдавии ежегодно празднуется 27 августа. В этом году правительство республики решило не предоставлять «дополнительный выходной 26 августа, несмотря на приближение Дня независимости», говорится в сообщении ведомства. Причину такого решения не называют.

При этом официально День независимости Молдавии будет праздноваться в центре Кишинева на площади Великого национального собрания с 26 по 28 августа, где выступят известные местные и зарубежные артисты.

Ранее в парламенте Молдавии обвинили президента Майю Санду в безразличии к массовой эмиграции из республики.