В парламенте Молдавии обвинили Санду в безразличии к массовой эмиграции из страны

Депутат парламента Молдавии Таубер: из республики уехали более 200 тысяч человек

Правительство президента Молдавии Майи Санду не волнует, что за последние три года из республики уехали более 200 тысяч человек. В безразличии к массовой эмиграции из страны главу государства обвинила оппозиционный депутат парламента страны Марина Таубер, передает РИА Новости.

«Более двухсот тысяч граждан Молдавии покинули страну в последние три года, более 80 процентов из которых трудоспособного возраста!» — заявила политик.

Таубер призвала премьер-министра Дорина Речана отчитаться о мерах, принятых властями для улучшения демографической ситуации и создания привлекательного рынка труда.

Ранее в Молдавии опровергли информацию о размещении на территории страны истребителей F-16, переданных Украине.