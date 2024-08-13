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13:46, 13 августа 2024Бывший СССР

В парламенте Молдавии обвинили Санду в безразличии к массовой эмиграции из страны

Депутат парламента Молдавии Таубер: из республики уехали более 200 тысяч человек

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Правительство президента Молдавии Майи Санду не волнует, что за последние три года из республики уехали более 200 тысяч человек. В безразличии к массовой эмиграции из страны главу государства обвинила оппозиционный депутат парламента страны Марина Таубер, передает РИА Новости.

«Более двухсот тысяч граждан Молдавии покинули страну в последние три года, более 80 процентов из которых трудоспособного возраста!» — заявила политик.

Таубер призвала премьер-министра Дорина Речана отчитаться о мерах, принятых властями для улучшения демографической ситуации и создания привлекательного рынка труда.

Ранее в Молдавии опровергли информацию о размещении на территории страны истребителей F-16, переданных Украине.

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      Глеб Палехов
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