В России отреагировали на позицию США вокруг мирных переговоров по Украине

Депутат Журова заявила, что США никогда не готовы к диалогу с Россией

США никогда не готовы к диалогу с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на позицию Вашингтона о перспективах мирных переговоров по завершению украинского конфликта в ближайшее время.

«Кто-то услышит, что они молодцы и готовы к диалогу, кто-то по факту будет знать, что ни к какому диалогу никто не готов. Это, что называется, и вашим, и нашим. Они всегда говорят, что готовы, а в итоге диалога никакого не получалось», — поделилась мнением депутат.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в американском Сенате, контакты США с Россией по вопросу Украины в краткосрочной перспективе маловероятны. «Не в ближайшем будущем», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время он отметил, что взаимодействие Москвы и Вашингтона гораздо важнее и намного полезнее, чем полное отсутствие диалога между двумя государствами.