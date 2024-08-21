В США рассказали о вероятности контактов с Россией по Украине

РИА: контакты США с Россией по Украине в ближайшее время маловероятны

Контакты США с Россией по вопросу Украины в ближайшее время маловероятны. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в американском Сенате.

На вопрос о перспективе переговоров Вашингтона и Москвы по украинской теме собеседник ответил: «Не в ближайшем будущем». Он также подчеркнул, что взаимодействие США и России в рамках диалога будет намного полезнее, чем полное отсутствие каких-либо контактов.

Прежде бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор оценил вероятность переговоров России и Украины. По его словам, если возможность урегулирования вопросов путем переговоров и существовала, то после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область этому «шансу настал конец».

Ранее кандидат в президенты США Джилл Стайн потребовала немедленно провести переговоры с Россией и Украиной. Политик подчеркнула, что Вашингтон должен как можно скорее уменьшить давление и возобновить диалог с обеими сторонами конфликта.