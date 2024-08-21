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12:15, 21 августа 2024Россия

В российском регионе создадут отряд для защиты Курской области

В Орловской области создадут отряд для защиты Курской области

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Орловской области создадут отряд для защиты Курской области. Об этом сообщает новостной портал Newsorel.ru.

Авторами инициативы выступили местные ветераны специальной военной операции. Помимо них, присоединиться к отряду захотели участники других вооруженных конфликтов.

Изъявившие желание вступить в отряд могут пройти дополнительную боевую подготовку перед отправкой в Курскую область. Также им пообещали предоставить всю необходимую экипировку.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов впервые упомянул в публичном выступлении группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». В разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Андрей Кошкин назвал целью этих формирований защиту приграничных регионов.

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      Алан Босиков
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