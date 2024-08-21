В Рязани обнаружили редчайшие грибы

Жители Рязани обнаружили в местном лесу редчайшие грибы. Об этом сообщает местный портал «Медиа Рязань» со ссылкой на грибников.

В сообществе «Грибы и Грибники Рязанской области» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост, в котором россияне рассказали о своей находке. Возле села Алеканово в Рязанском районе жители наткнулись на головача продолговатого.

Кроме того, грибникам удалось найти ежовик коралловидный, который занесен в Красную книгу. В то же время возле села Сельцы в Рыбновском районе обнаружили поляну с родотусами, которые на вкус оказались похожи на картошку фри.

Ранее житель Пензенской области обнаружил в местном лесу Sparassis crispa, известный как гриб-баран, или заячья капуста. Гриб выглядит как массивное округлое образование, состоящее из множества переплетенных курчавых лопастей. Несмотря на то что гриб-баран съедобен, его сбор запрещен.