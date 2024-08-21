Возбуждение дела против задержавших общественников полицейских отменили

Прокуратура отменила возбуждение дела против силовиков, поймавших активистов

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела против полицейских из Приморского района Санкт-Петербурга, которые задержали конфликтующих с таксистами-мигрантами общественников. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» в своем Telegram-канале.

По данным издания, в ведомстве возбуждение уголовного дела назвали преждевременным. В прокуратуре сочли, что в документе отсутствует конкретика и содержатся только общие указания. Кроме того, суд признал задержание активистов обоснованным и назначил им административное наказание.

20 августа глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание незамедлительно возбудить уголовное дело о незаконном задержании общественников в Санкт-Петербурге.