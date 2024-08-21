Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:37, 21 августа 2024Силовые структуры

Возбуждение дела против задержавших общественников полицейских отменили

Прокуратура отменила возбуждение дела против силовиков, поймавших активистов
Начало событий в новости Глава СК России дал указание возбудить дело о незаконном задержании общественников

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела против полицейских из Приморского района Санкт-Петербурга, которые задержали конфликтующих с таксистами-мигрантами общественников. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» в своем Telegram-канале.

По данным издания, в ведомстве возбуждение уголовного дела назвали преждевременным. В прокуратуре сочли, что в документе отсутствует конкретика и содержатся только общие указания. Кроме того, суд признал задержание активистов обоснованным и назначил им административное наказание.

20 августа глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание незамедлительно возбудить уголовное дело о незаконном задержании общественников в Санкт-Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Украина попала в еще большую пропасть». В Турции рассказали, чем обернется провал вторжения ВСУ в Курскую область

      На Украине арестовали священника УПЦ

      В России призвали сделать рынок микрозаймов «человечнее»

      Ядра суперземель поглотили океаны

      В Москве обновили правила размещения зарядок для электромобилей

      Болгария попросила Брюссель о защите от украинских яиц

      Возбуждение дела против задержавших общественников полицейских отменили

      В России захотели ежегодно индексировать стоимость жилищных услуг

      Российский генерал заявил о начале «задвигания» ВСУ обратно в Курской области

      В российском регионе ВСУ ударили по жилому дому с человеком внутри

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше