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07:48, 21 августа 2024Бывший СССР

ВСУ оставили большое количество западного оружия в Нью-Йорке

ВС Украины бросили на позициях в Нью-Йорке много западного оружия

Фото: Nikita Tsitsagi / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили большое количество оружия западного производства при отходе из поселка Нью-Йорк (Новгородское) в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующую видеозапись опубликовали «Известия».

На видео, которое сняли российские бойцы, можно наблюдать брошенный солдатами ВСУ блиндаж. Отходя со своих позиций, украинцы оставили практически все вещи, включая западное оружие.

Бойцы российской армии также нашли гранаты и артиллерийские снаряды американского производства. Помимо этого, ВСУ оставили большие запасы продуктов питания.

Ранее российские войска группировки «Центр» взяли под контроль поселок Нью-Йорк в ДНР. В Министерстве обороны России подчеркнули, что данный населенный пункт является одним из крупнейших в Торецкой агломерации, а также стратегически важным логистическим узлом.

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      Артём Верейкин
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