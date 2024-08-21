Захарова: враждебные действия Латвии не повлияют на итоги спецоперации

Враждебные действия Латвии способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги спецоперации на Украине. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует РИА Новости.

В июле в Риге сообщили о поставке 500 беспилотников Украине. Позже глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс подтвердил, что латвийская сторона уже подготовила к отправке на Украину очередные 500 дронов. Министр также выразил уверенность в том, что эти дроны латвийского производства «окажут поддержку украинцам в выполнении различных боевых задач».

«К сожалению, в современных реалиях Латвии иначе и быть не может, местный политистеблишмент почти полностью состоит из идейных наследников "Ваффен СС", которые на генетическом уровне ненавидят Россию», — посетовала Захарова.

По ее словам, «враждебные действия Риги способны лишь продлить агонию киевского режима и не повлияют на итоги СВО».

Захарова также обвинила Латвию в вовлеченности в конфликт на Украине. По ее словам, латвийские власти продолжают подливать масла в огонь, помогая киевскому режиму осуществлять атаки на Россию.

При этом ранее издание Pietiek сообщало, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) недовольны дронами, поставляемыми Латвией.