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08:00, 21 августа 2024Интернет и СМИ

Жених узнал о желании невесты изменить одну деталь во внешности и задумался о расставании

Фото: Elena Belodedova / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он узнал о желании невесты изменить одну деталь во внешности и задумался о расставании. Девушка захотела увеличить грудь.

Автор поста написал, что два года помолвлен с девушкой по имени Лора. Жених отметил, что до встречи с ним его невеста сделала себе пластическую операцию по коррекции формы груди, которая после вмешательств выглядела естественно. «Мы говорили на тему пластических операций и оба пришли к выводу, что они не нужны, когда это начинает заходить слишком далеко и выглядеть неестественно», — сказал мужчина.

За время их отношений, по словам героя истории, его возлюбленная сделала еще одну операцию на грудь. «Имплантаты, которые стоят у нее сейчас, подходят ей и выглядят естественно, но теперь Лора хочет новые. И все было бы хорошо, но теперь она планирует сделать огромную грудь, которая будет непропорциональна ее телу», — возмутился автор.

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Мужчина признался, что был шокирован и расстроен решением невесты. «Проблема не только в неестественной внешности, что беспокоит и злит меня. Слишком большие имплантаты могут нанести вред здоровью, а сама операция сама по себе несет риски», — подчеркнул он.

Автор истории рассказал, что пригрозил невесте расставанием в том случае, если она все же сделает операцию. «Я никогда не думал, что мне придется принять такое решение, но мне кажется, что я ее больше не знаю», — заключил он.

В комментариях многие поддержали решение автора поста. «Она имеет право сделать операцию на грудь. Ее тело — это ее выбор. Вы также имеете право не принимать это», — написал один из комментаторов.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как удивилась поведению жениха во время нападения на них и рассталась с ним. Когда неизвестные хотели ограбить их, мужчина убежал.

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      Олег Давыдов
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