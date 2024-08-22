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17:44, 22 августа 2024Экономика

Федеральный ритейлер расширил ассортимент товаров для здорового образа жизни

«Пятерочка» представила товары для ЗОЖ в Москве, Петербурге и других регионах

Фото: «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» расширяет ассортимент собственной марки «Вкус & Польза», под которой выпускаются продукты для приверженцев здорового образа жизни. Линейка включает до 50 наименований, которые уже представлены в магазинах сети в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской, Ленинградской, Тверской и Владимирской областях.

Ранее марка «Вкус & Польза» включала небольшой ассортимент преимущественно бакалейной категории – чайные напитки, хлебцы и живой квас. Теперь к бренду добавились сыры, йогурты, творог, мясная гастрономия, а также готовые блюда с ЗОЖ-компонентами, например, запеканки и сырники без обжарки. До конца года планируется пополнение линейки, которая будет включать около 100 наименований, в том числе полезные перекусы и правильные сладости без сахара и пальмового масла, орехи и сухофрукты, безглютеновые продукты, а также товары для диабетиков.

В большинстве магазинов товары бренда в категории «свежие продукты» находятся в отдельном холодильнике.

«Под собственной торговой маркой "Вкус & Польза" наши покупатели могут найти не только вкусные, но и полезные продукты для легкого разнообразного питания: богатые витаминами, минералами и другими питательными веществами. Они учитывают разные потребности в питании как взрослых, так и детей. Мы позаботились о том, чтобы образ жизни, основанный на радости от еды и заботе о своем здоровье, стал еще ближе и доступнее для всех, и мы верим, что наши покупатели оценят эту линейку по достоинству», — отметил директор департамента собственных торговых марок торговой сети «Пятерочка» Роман Аврамов.

«Пятерочка» стала самым крупным российским ритейлером, который запустил собственную линейку ЗОЖ-продуктов. В дальнейшем планируется расширение географии на все регионы присутствия сети.

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