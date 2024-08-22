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08:51, 22 августа 2024Бывший СССР

Белорусов задержали в Германии из-за виз

МИД Белоруссии сообщил о задержании белорусских граждан в Германии из-за виз

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Граждан Белоруссии задержали в Германии из-за возникших вопросов к визам. Об этом РИА Новости сообщил представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Глаз сообщил о задержании белорусских граждан в районе приграничного города Франкфурт-на-Одере. Как утверждается, порядка 40 человек были оставлены в ходе транзитного проезда на туристическом автобусе в Испанию.

«Посольство Белоруссии в Берлине незамедлительно включилось в работу по скорейшему освобождению граждан», — подчеркнул пресс-секретарь белорусского МИД. Дипломат сообщил, что в результате взаимодействия с органами власти ФРГ автобус с белорусами вернулся обратно в страну.

Ранее Таможенная служба Литвы смягчила условия въезда в страну для граждан Белоруссии после полного запрета. Послабления будут действовать до 18 января 2025 года.

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      Алевтина Запольская
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