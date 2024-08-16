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15:33, 16 августа 2024Бывший СССР

Литва сжалилась над белорусскими водителями

Таможня Литвы смягчила требования на въезд белорусским авто

Фото: Janis Laizans / Reuters

Гражданам Белоруссии смягчат условия въезда в Литву после полного запрета. Об этом сообщается на сайте Таможенной службы Литвы.

«До 18 января 2025 года автомобили с белорусскими номерами могут участвовать в дорожном движении, въезжать и регистрироваться на территории Литвы», — проинформировало ведомство. После 18 января автомобили, зарегистрированные в Белоруссии, не смогут находиться на территории Литвы, а водители автомобилей с белорусскими номерами будут считаться нарушителями.

Решение Литвы распространяется только на легковые автомобили, не предназначенные для продажи, а также на граждан Белоруссии с действительной литовской визой. Официально оно начнет действовать с 17 августа. На автомобили юридических лиц это решение не распространяется.

С 16 августа ограничения на въезд белорусских автомобилей в Литву распространялся на владельцев с литовскими видом на жительство или визой. Однако Вильнюс смягчил требования после образовашегося кризиса на белорусско-литовской границе.

Ранее Литва пригрозила Венгрии организацией регионального давления из-за того, что Будапешт якобы пересмотрел позиции по въезду в страну граждан России и Белоруссии.

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      Сергей Болиев
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