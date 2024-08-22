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11:29, 23 августа 2024Забота о себе

Больного раком 17-летнего парня три года лечили от другой болезни

В Великобритании врачи приняли рак у 17-летнего парня за ишиас седалищного нерва

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Врачи города Ашфорд (Великобритания) приняли рак у 17-летнего Джейка Спенсера за ишиас — защемление седалищного нерва, при котором возникает сильная боль в поясничном отделе позвоночника и нижних конечностях. Историю о том, как парня три года лечили от другой болезни, опубликовало издание Daily Mail.

Когда Спенсер начал испытывать боль в левом бедре во время занятия по вождению, он предположил, что это мышечное перенапряжение, вызванное частым давлением на педаль сцепления. Однако постепенно боль в ноге стала такой сильной, что он с трудом выходил из дома.

Парень обратился к врачу, тот диагностировал ему ишиас седалищного нерва, прописал обезболивающие и физиотерапию. Когда же эти методы не сработали, Спенсер снова обратился за помощью. Медики назначили ему курс ударно-волновой терапии, но и это не облегчило его состояние.

После этого Спенсер добился, чтобы ему назначили полное обследование, и по результатам биопсии спустя три года после появления первых симптомов ему диагностировали синовиальную саркому — редкую и чрезвычайно агрессивную форму рака в мягких тканях. «Если бы опухоль не обнаружили, возможно, я бы лишился ноги», — признался молодой человек.

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Спенсер перенес пятинедельный курс лучевой терапии, а затем операцию, в ходе которой ему удалили 13 сантиметров мягких тканей бедра. В ходе очередного обследования врачи обнаружили, что рак распространился на легкие. В мае 2020 года он перенес еще одно хирургическое вмешательство и курс химиотерапии. Сейчас молодой человек находится в ремиссии.

Ранее в Великобритании 24-летней Матильде Кром удалили кишечник после того, как у нее появились симптомы редкой болезни, которую не могли диагностировать два года. Девушка вспоминает, что впервые симптомы возникли, когда ей было 14 лет.

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      Наталья Обрядина
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